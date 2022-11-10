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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde tarihin netleştiği yönündeki haberler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:01
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından EYT tarihi ile ilgili açıklama. Bakan Nebati tarih vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan EYT tarihi ile ilgili açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün yaptığı konuşmada, düzenlemenin 15 Ocak 2023’te düzenlemeye gireceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan Nebati’nin EYT düzenlemesinde tarihin netleştiği yönündeki duyurusu üzerine açıklama yaptı. Gerekli görüşmelerin tamamlanmasının ardından çalışmanın nihai halinin TBMM'ye sunulacağı ve uygulama takviminin TBMM tarafından belirleneceği vurgulanan açıklamada, “Bakanlığımız emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi TBMM tarafından belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

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