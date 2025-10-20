YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in en önemli ana arterlerinden Hamsu Köprüsündeki yenileme çalışmaları kapsamında çelik kirişlerin yerleştirilmesi için bu sabah 07:00’de trafiğe kapatılan köprü yeniden trafiğe açıldı.

Hamsu Köprüsünün yenileme çalışmaları kapsamında çelik kirişlerin yerleştirilebilmesi için bugün 07:00 ile 23:59 arasında trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu. Çalışmanın öngörülenden erken tamamlanması ile köprü 18:00 itibari ile trafiğe açıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan duyuruda, “Hamsu Köprüsü yapım çalışmaları kapsamında bugün gerçekleştirilen çelik kiriş montajı öngörülen süreden önce tamamlanmıştır. Bu kapsamda, araç ve yaya trafiğine kapatılan Hamsu Köprüsü, bugün saat 18.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açılmıştır. Köprünün yapım çalışmaları planlandığı şekilde devam etmektedir. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.