Çalışmalar sonuç veriyor: 44 şüpheli yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrenin huzurunu sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Asayişin sağlanması ve kamu düzenini korumak üzere çalışan ekipler sonuçlarını alıyor. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında geniş çaplı arama başlattı. Çalışmalar sonucunda 44 şüpheli şahıs yakalandı. 44 şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken 12 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 18 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Uygulama sırasındaki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 150 gram uyuşturucu madde, 88 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ele geçirildi.