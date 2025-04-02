Çalışmalara start verildi! Yeni resmi tatil geliyor

AKP, Nevruz’un resmi bayram olarak tanınması için bayram sonrasında çalışmalara başlayacak. Bu çalışmalara, İYİ Parti’den AKP’ye geçen Kürşad Zorlu’nun liderlik edeceği belirtildi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, 21 Mart’ın “Nevruz Bayramı” olarak resmi tatil ilan edileceğini açıklamış ve bu konuda Cumhur İttifakı’nın çalışmalara başlayacağını dile getirmişti.

TÜRK DÜNYASINDA RESMİ TATİL

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, bu konudaki hazırlıklar Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacak. AKP’li kaynaklardan alınan bilgilere göre; halihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın, yapılacak çalışmalarla tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Çalışmaları, AKP Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun yöneteceği ifade edildi.

TÜRKEŞ'İN KIZI: 'İKTİDARIN NİYETİNİ ANLAMAK ZOR'

Öte yandan, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, bu gelişmenin İmralı süreciyle aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti. Nevruz’un Türklerin Ergenekon’dan çıkışını simgelediğini vurgulayan Türkeş, şu ifadeleri kullandı: