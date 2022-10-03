Çalıştığı fabrikaya paraşütle iniş yaptı

Adrenalin Festivaline katılan paraşüt tutkunu fabrika işçisİ paraşütle çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Adrenalin Festivaline katılan paraşüt tutkunu fabrika işçisİ paraşütle çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
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