Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir oto galeride çalışan genç sürücü, iş yerinden emanet aldığı otomobille arkadaşlarıyla gezintiye çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Taklalar atarak ters dönen araçtaki 5 kişi şans eseri yaralanmadan kazayı atlattı.

YARALANAN OLMADI, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 5 kişinin kazayı yara almadan atlattığını belirledi. O sırada kazayı gören bir petrol istasyonu çalışanı, sürücü ve diğer 4 kişiyi araçtan çıkardı. Çekici yardımıyla hurdaya dönen araç kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Bayram isimli bir vatandaş, kazanın ardından yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Ben araç yıkamaya geldim, bir gürültü duydum. Sonra lastiğin fırlayıp petrolün tabelaya çarptığını gördüm. Peşinden araba geldi, koştuk, yiyenimle birlikte müdahale ettik. Şoför yolcu kapısından çıktı. Ben de arka taraftakileri çıkardım. Toplam 5 kişiydiler, hepsinin durumları iyiydi.”