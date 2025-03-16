Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!

Kaynak: İHA
Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!

Antalya bir genç çalıştığı galeriden emanet aldığı otomobille 4 arkadaşını da alarak gezmeye çıktı. Takla atan araçtaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir oto galeride çalışan genç sürücü, iş yerinden emanet aldığı otomobille arkadaşlarıyla gezintiye çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Taklalar atarak ters dönen araçtaki 5 kişi şans eseri yaralanmadan kazayı atlattı.

aw413295-03.jpg

YARALANAN OLMADI, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 5 kişinin kazayı yara almadan atlattığını belirledi. O sırada kazayı gören bir petrol istasyonu çalışanı, sürücü ve diğer 4 kişiyi araçtan çıkardı. Çekici yardımıyla hurdaya dönen araç kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw413295-07.jpg

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Bayram isimli bir vatandaş, kazanın ardından yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Ben araç yıkamaya geldim, bir gürültü duydum. Sonra lastiğin fırlayıp petrolün tabelaya çarptığını gördüm. Peşinden araba geldi, koştuk, yiyenimle birlikte müdahale ettik. Şoför yolcu kapısından çıktı. Ben de arka taraftakileri çıkardım. Toplam 5 kişiydiler, hepsinin durumları iyiydi.”

Son Haberler
Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!
Çalıştığı galeriden aldığı otomobille takla attı!
Hull City, West Bromwich Albion ile yenişemedi
Hull City, West Bromwich Albion ile yenişemedi
Haaland, Premier Lig tarihine geçti
Haaland, Premier Lig tarihine geçti
Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"
Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"
Gezen Sinema Tırı, çocukların ilgi odağı oldu
Gezen Sinema Tırı, çocukların ilgi odağı oldu