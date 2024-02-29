Çalıştığı kafede bıçaklı saldırıya uğradı; o anlar kamerada

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Serkan Ö., husumetli olduğu Zafer İ.'nin bulunduğu kafeye giderek bir arkadaşıyla oturan Zafer İ.'ye bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Zafer İ. kanlar içinde kaldı, saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı, tedavisi süren Zafer İ.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde Serkan Ö.'nün Zafer İ.'ye bıçakla saldırması ve ikili arasında yaşanan mücadele ile yaralanan Zafer İ.'nin düşme anları yer aldı.