Çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çalıştığı lokantada erkek çalışan tarafından bıçaklanan Gülizar öldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 29 yaşındaki Gülizar Yıldız çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar’dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

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Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar’dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

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