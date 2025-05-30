Çalıştırmak istediği takımları açıkladı: İlk sırada o kulüp var

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor’da devam eden Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi La Gazzetta Dello Sport’a verdiği röportajda çalıştırmak istediği takımları açıkladı.

Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi La Gazzetta Dello Sport’a konuştu. Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter yıllarından Hakan Çalhanoğlu’na, Fenerbahçe-Galatasaray kariyerinden Türkiye’deki futbol algısına kadar birçok konuda La Gazzetta dello Sport’a samimi açıklamalarda bulundu.

'INTER BENİM İKİNCİ EVİM'

Finalde Inter’i destekleyeceğini belirten Emre Belözoğlu, “Inter benim ikinci evim. Simone Inzaghi ile birlikte takım yavaş yavaş gelişti ve her geçen gün daha iyi hale geldi. Geçen sezon son 16 turunda elendikleri için o kadar iyi geçmemişti ama bu sezon tüm kulvarlarda harika bir sezon geçirdiler. Bu sefer kazanacaklarına inanıyorum. Bir taraftar olarak bunu umut ediyorum. Ben de o akşam Münih’te olacağım, maçı bir Türk televizyonu için yorumlayacağım” ifadelerini kullandı.

Çalıştırmak istediği takımları ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuyken herhangi bir kulüpte oynamayı hayal etmiyordum ama şimdi başta Türkiye'de Fenerbahçe olmak üzere tabii ki Avrupa'da oynadığım Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi takımları çalıştırma hayali en büyük motivasyonlarımdan biri" şeklinde konuştu.

'AVRUPA'NIN EN İYİ ORTA SAHALARINDAN BİRİ'

Hakan Çalhanoğlu’nun Türk futbolu için önemine değinen Belözoğlu, “Hakan, Almanya’da doğdu ve son yüzyılda birçok Türk oraya çalışmak için göç etti. Bu nedenle Almanya’da onun gibi milyonlarca Türk kökenli insan var ve hepsi ülkemizi ve milli takımımızı çok seviyor. O sahada olduğunda insanlar onun bizden biri olduğunu hissediyor. Herkesin, yetişkinlerin ve çocukların idolü oldu. Kendisini bireysel olarak da çok iyi tanıyorum ve Serie A’nın en iyi oyuncularından, Avrupa’nın en iyi orta sahalarından biri olduğunu düşünüyorum. Hakan yıllardır mükemmel çalışıyor; Türklerin inatçı mentalitesini, Avrupa futbolunun üst düzey mücadele isteğiyle birleştiriyor” dedi.

İlk kez milli takımda Hakan’la karşılaştığını aktaran Belözoğlu, “Elbette. Milli takıma geldiğinde ben kaptandım. Çok gençti ama çok yetenekliydi. Hemen fark ediliyordu, özel bir şeyleri vardı. Büyük karakterli bir oyuncu gibi risk alıyordu” diye konuştu.

'SON 20 YILIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ'

Hakan’ın regista pozisyonunda oyuna kattığı kaliteye vurgu yapan Belözoğlu, “O sahada bir teknik direktör gibi… Oyunu mükemmel okuyor, antrenörün sağ kolu. Inzaghi ile birlikte üçlü defans önünde oynadığı pozisyon onun için mükemmel, agresif gözükmese de… Diğer oyunculara saygım sonsuz ama Hakan regista pozisyonunda olduğunda Inter daha özel bir takım haline geliyor. Takımın ritmini o belirliyor, oyuna kalite katıyor. Son 20 yılın en iyi Inter oyuncularından biri” ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLARLA DOLU BİR SERİE A VARDI'

Milano yıllarını anlatırken duygu yüklü ifadeler kullanan Belözoğlu, “Birçok güzel anım var. O takımda çok sayıda büyük oyuncu ve lider vardı. İlk antrenmanlarda Ronaldo ve Zanetti gibi idollerle çalışacağım için çok heyecanlıydım, bu benim için büyük bir şanstı. O yıllarda çok güçlü takımlarla dolu bir Serie A vardı: Juventus, Milan, Roma, Lazio… O zamanlar adeta NBA gibiydi! Sadece bir İtalya Kupası kazandık ama harika insanlarla tanıştım, büyük takımlara karşı oynadım ve inanılmaz bir taraftar desteği yaşadım” dedi.

'BEN KENDİMİ HEP FENERBAHÇELİ HİSSETTİM'

Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerine dair dikkat çeken sözler sarf eden Belözoğlu, “Açıkçası kararım saygıyla karşılandı, hem İtalyanlar hem Türkler bu konuda benzer olsa da daha modern bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe’ye gitmeden önce insanlar beni seviyordu, Galatasaray’da uzun süre ilk 11’deydim, milli takım kaptanlığı yapmıştım. Fenerbahçe’ye geçtikten sonra sokakta kimse bana hakaret etmedi ama… ilk kez insanların beni artık eskisi kadar sevmediğini hissettim. Bunu yönetmeyi öğrendim: Biri beni milli takıma ve Avrupa’ya taşıyan kulüptü, diğeri ise kaptanı olduğum ve 40 yaşıma kadar oynadığım takım. Ben kendimi hep Fenerbahçeli hissettim” ifadelerini kullandı.

'WENGER'Lİ ARSENAL'İ YENMEK KOLAY DEĞİL'

Galatasaray ile kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa başarılarına değinen Belözoğlu, “İnanılmaz bir mücadele göstermiştik. Bireysel kalite vardı ama asıl gücümüz takım çalışmasındaydı. Bu yüzden çoğu maçı hak ederek kazanıyorduk. Figo, Roberto Carlos ve Raul’lu Real Madrid’i ya da Henry, Vieira ve Wenger’li Arsenal’i yenmek kolay değil” dedi.

Zaferin büyüklüğünü yıllar geçtikçe fark ettiğini söyleyen Belözoğlu, “Aslında o an farkına varamıyorsunuz. Yıllar geçtikçe yaptığınız şeyin ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz” diye konuştu.

En iyi takım arkadaşını da açıklayan Belözoğlu, “Kalite olarak kesinlikle ‘Fenomen’ Ronaldo derim. Zanetti de çok iyiydi. Recoba gibi potansiyel süperstarlar da vardı takımda” dedi.

Takımın en eğlenceli ismine dair konuşan Belözoğlu, “O konuda çok isim vardı, ama kesinlikle Recoba çok eğlenceliydi. O hem saha içinde hem dışında büyük bir karakterdi” ifadelerini kullandı.