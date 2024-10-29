Call of Duty Black Ops 6 oyuncuları mest etti

Activision’ın sevilen serisi Call of Duty, Black Ops 6 ile oyunculara aksiyon ve heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Serinin bu yeni oyunu, “Omnihareket” adı verilen yenilikçi bir sistem ve klasik yuvarlak tabanlı zombi modu ile oyuncuların beğenisini kazanmış durumda. İlk birkaç bölümde sunduğu sinematik aksiyon ile öne çıkan oyun, eleştirmenlerden “serinin eski ihtişamına dönüş” yorumları alıyor.

Omnihareket ve Zombi Moduna Övgü

Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan Omnihareket, oyunculara sınırsız bir hareket özgürlüğü tanıyor. Bu yenilik sayesinde savaş alanında diledikleri gibi manevra yapabilen oyuncular, her zamankinden daha sürükleyici bir deneyim yaşıyor. Ayrıca, klasik yuvarlak tabanlı zombi modu da geri dönmüş durumda ve hayran kitlesinden büyük ilgi görüyor.

Irak Sahneleri Tepki Çekti

Ancak Black Ops 6, getirdiği yeniliklerin yanı sıra eleştirilerden de nasibini alıyor. Oyunun hikaye modunun ilerleyen bölümlerinde yer alan Irak sahneleri, bazı oyuncular için rahatsız edici bir unsur olarak öne çıkıyor. Oyunun popüler kültür unsurlarını sıkça kullandığı bu sahnelerde, savaşın gerçekliği ve acımasızlığı ele alınırken zaman zaman sorgulanabilir temalar işleniyor.