Call of Duty Mobile 5. yıl dönümüne özel yenilikleri duyurdu

Call of Duty Mobile'ın 10. sezonu, 6 Kasım’da başlıyor ve beşinci yıl dönümüne özel içerikler sunuyor. Bu sezon, 1 milyardan fazla indirilen oyun için büyük bir kilometre taşı niteliğinde. Yeni içerikler arasında sınırlı süreli etkinlikler, yeni Krai haritası, USS 9 alt makineli tüfeği ve daha fazlası yer alıyor.

Yeni sezon, ücretsiz ve premium öğeler sunan bir Anniversary battle pass içeriyor. Ücretsiz battle pass seviyelerinde, USS 9 alt makineli tüfeği ve "Teleport" adında yeni bir Battle Royale sınıfı bulunuyor. Teleport sınıfı, kullanıcıların haritada herhangi bir noktaya ışınlanmalarını sağlıyor. Premium battle pass seviyeleri, yeni operatör ciltleri ve silah planları gibi ek kozmetikler sunuyor.

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Sezon 10’un en büyük yeniliği ise Krai adında yeni bir Battle Royale haritası. Orta büyüklükte olan bu harita, oyunculara her ölümde bir kez yeniden doğma hakkı tanıyor. Krai haritasında, oyuncuların özel görevler yapacağı bir mod da bulunuyor. Bu modda, oyuncular Urban Tracker ve Kumo-chan karakterleriyle Krai’nin Sanatoryum’una keşfe çıkacaklar. Ayrıca, harita boyunca mini oyunlar oynanarak "benzersiz ve güçlü" ödüller kazanılabiliyor