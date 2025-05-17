Call of Duty severlere kötü haber: Fişi yarın çekiliyor

Call of Duty Warzone’un mobil sürümü, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Activision tarafından resmen sonlandırılıyor. Şirket, 18 Mayıs 2025 itibarıyla oyunun Apple ve Google mağazalarından kaldırılacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni içerik ve güncelleme gelmeyecek; ayrıca COD puanı ya da Black Cell artık gerçek parayla satın alınamayacak.

Activision, bu kararı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla duyurdu. Oyunu daha önce indirmiş olan kullanıcılar ise içeriklerine erişmeye devam edebilecek. Cross-progression sistemi ve kullanılmayan COD puanları da aktif kalacak.

Activision, kararın dikkatli bir değerlendirme süreci sonucunda alındığını belirtti. PC ve konsol versiyonlarına göre düşük ilgi gören Warzone Mobile, oyunculara gerçek bir Call of Duty deneyimi sunsa da pazarda kalıcı olmayı başaramadı. Öte yandan Call of Duty: Mobile güncelliğini koruyacak ve aktif olarak geliştirilmeye devam edecek.