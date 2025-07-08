Call of Duty severlere kötü haber geldi

Dünyaca ünlü oyun firması Activision, 2017 yapımı birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty: WWII’nin Microsoft Store ve Game Pass’teki PC sürümünü, ciddi bir güvenlik açığı nedeniyle geçici olarak erişime kapattı. TechCrunch’ın ulaştığı kaynaklara göre, bazı oyuncuların cihazlarına zararlı yazılımlar yüklendi. Oyunseverler sosyal medyada bilgisayarlarının kontrolünün ele geçirildiğini bildirirken, bir Reddit kullanıcısı uzaktan kod çalıştırmaya imkân tanıyan tehlikeli bir açık bulunduğunu yazdı.

Söz konusu sürüm, Steam versiyonundan farklı olarak eski bir yazılım barındırıyor ve bu açığın daha önce kapatılmadığı anlaşılıyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, şirketin durum sayfasına göre oyun hâlâ kapalı.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer siber saldırılarla gündeme gelen Activision, son dönemlerde siber güvenlik ekiplerinde küçülmeye gitmişti.