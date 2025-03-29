Çam ağaçlarının koruyucusu terminatör böcekler doğaya salındı

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve terminatör böcek olarak adlandırılan calosoma sycophantalar, çam ağaçlarına zarar veren çam kese böcekleriyle mücadele amacıyla doğaya bırakıldı.

Manavgat'ta görevliler, çam kese böceğiyle mücadele amacıyla bin 500 adet terminatör böceği Manavgat Merkez, Kasaplar, Sarılar, Sorgun, Side bölgelerinde bulunan okulların bahçeleri ve Türkbeleni ormanında doğaya bıraktı.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda büyük bir titizlikle üretilen ve ormanların bekçiliğini yapan, çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan terminatör böcekler ormanları korumasının yanında doğal dengenin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün uzun süredir orman zararlılarına karşı kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yaptığını belirten Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan, "Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak ormanlarımızın korunması ve kurumaması için orman zararlıları ile biyolojik mücadele uygulamasına başladık. İlk etapta çocuklarımızın okul bahçelerinde rahatlıkla oynayabilmeleri amacıyla bahçesinde ve çevresinde çam ağacı bulunan okullarımızda ve Türkbeleni'nde 500 adet böceği doğaya bıraktık. Önümüzdeki günlerde sorumluluk alanımızda bulunan ormanlarımızda böcek salımı devam edecektir" dedi.