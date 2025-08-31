Cam fabrikasında korkunç olay! İşçi makineye sıkıştı, durumu ciddi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana gelen olayda taşıma bandına sıkışan işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir cam fabrikasında meydana geldi. Afgan asıllı işçi Mossa A. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek taşıma bandına sıkıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

