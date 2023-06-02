Çam kozalağının az bilinen yararları neler

Çam kozalağı mevsim geçişlerindeki solunum enfeksiyonlarına çok iyi geliyor. Peki, başka yararları neler? İşte ayrıntılı yanıtı…

Çam kozalağının az bilinen yararları neler

Çam kozalağının içinde bulunan yağlar enfeksiyon ve soğuk algınlığını önlüyor.
Yeni olmaya başlayan kozalaklar gastrit ve ülser ağrılarını hafifletiyor.

Mide hastalıkları tedavisinde faydası büyük.

Antioksidan bakımından zengindirler.

Kanı temizliyor

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Kaynatılıp gargara yapılırsa diş eti enfeksiyonlarına iyi geliyor.
Zeytinyağı karıştırılıp cilde sürülürse ölü hücreleri canlandırıyor.
Akciğeri temizlemeye yardımcı olur ve bronşları temizler.

Sinirleri yatıştırmaya yardımcı oluyor.
Yeşilken kaynatılıp balla içilirse boğazdaki mikrobu öldürüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

ÇAM KOZALAĞI SUYU

Özellikle olmamış ve yeşil olanlar tercih edilir.
Yeşilçam kozalakları kesilip suyun içine atılır. Kaynadıktan sonra bu su 24 saat bekletilir. Kaynatılmış bu su süzülerek tekrar kaynatılır. İçmeye hazır olur. Tadı biraz acıdır.

ZARARLARI VAR MI

Yeşil, reçel ya da pekmez yapımında kahverengi olanı kullanılır. Eğer bu şekilde kullanılmazsa ciddi bir şekilde sindirim sorunu yaratır.

ŞURUBU NASIL YAPILIR?


Kozalaklar tencereye konulur. Üzerini geçecek kadar su eklenir. Kaynatılır ve kozalak yumuşadıktan sonra sudan çıkarılır. Suyun içine bal ilave edilir. Çam kozalağı şurubu içmeye hazırdır.


YARARLARI NELER

Sakinleştirici etkisi vardır, stresli anlarda tüketilebilir.

Akciğeri tamamen temizler.

Nefes darlığına iyi gelir.

Mikroplara karşı vücudun direncini arttırır.

Vücudu hastalıklara karşı korur.

Metabolizmayı düzenler.

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