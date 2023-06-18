Cam seyir terasında sona gelindi

Kahramanmaraş'taki Ali Kayası'nda yapılan cam seyir terasında sona yaklaşıldı.

Cam seyir terasında sona gelindi

AA

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde yer alan ve manzarasıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken Ali Kayası'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan cam teras çalışmaları sürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikte sarp kayalıkların üzerine inşa edilen, dört mevsim ziyaret edilebilecek cam seyir terasının ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

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Bölgedeki çalışmaların ardından ziyarete açılması planlanan cam seyir terasının, kent turizmine de önemli katkı sunması bekleniyor.

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Bölgedeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bazı projelerin devreye girmesini aksattığını, Ali Kayası Cam Seyir Teras Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

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Cam terası ağustos ayının son haftasında hizmete sunmayı hedeflediklerini söyleyen Güngör, projenin 3 etaptan oluştuğunu dile getirdi.

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Ali Kayası'nın çok ciddi bir hikayesinin olduğuna dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:
"Asırlardır Hz. Ali efendimizin atıyla buraya geldiği ve atının ayaklarının izinin burada olduğu şeklinde dilden dile anlatılan güçlü bir hikaye var.

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Bu, belgesellere de konu olmuş bir hikaye. Dolayısıyla hem bu güçlü hikayesi ve güzel doğası hem de şehir merkezimize yakın olması nedeniyle burasının, Kahramanmaraş'ımızın doğa turizmine çok büyük katkı sağlayacağını şimdiden görüyoruz. Bu haliyle bile çok büyük ziyaretçi alıyor. Ağustos ayı itibarıyla bu tesis ve peyzaj bittikten sonra buraya bağlantıyı sağlayan 17 kilometrelik yol da asfaltlanmış olacak. Ulaşımı daha da kolay olacak."

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