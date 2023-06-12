Cam silerken düşen CHP'li eski başkan kurtarılamadı

DHA’nın haberine göre, Rize Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi’nde 2 çocuk annesi Nurdal Tavukçuoğlu Ardal, binanın 5'inci katında oturduğu evinin camlarını temizlerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Ardal, ihbarla çağrılan ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, hayatını kaybetti.

CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı olan Ardal’ın 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.