Ordu’nun Perşembe ilçesinde kahverengi kokarca böceği, hem tarımı hem de günlük yaşamı tehdit ediyor. Fındık, mısır, fasulye, biber, patlıcan ve üzüm gibi ürünlere ciddi zarar veren bu böcek, sıcak havalarda yeniden ortaya çıkarak evlerin içine kadar giriyor. Vatandaşlar, böceğin iğrenç kokusu ve ürünlerde bıraktığı kötü tat nedeniyle zor günler yaşıyor.



İlçede cam ve kapılar kapalı tutuluyor, balkona çamaşır asılamıyor, hatta araçlara bile sızıyor. Efirli Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Dere, her gün kimyasal ilaçlama yaptığını, yüzlerce böceğin öldüğünü ancak ertesi gün yenilerinin geldiğini anlatıyor: “Fındığımız, sebzemiz, meyvelerimiz zarar görüyor. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz ama devlet desteği şart.”

Makbule Dere ise böceğin evin her köşesine yayıldığını, özellikle elma ve üzümün tadını bozduğunu belirterek, “Bu iğrenç kokudan bıktık. İlaçlama yetmiyor” diyor. Salih Ekim, bireysel mücadelenin yetersiz kaldığını vurguluyor: “Böcek yılda 300 kat çoğalıyor. Topyekun bir mücadele olmazsa bu sorun bitmez. Devlet ve millet el ele vermeli.”

Uzmanlar, kahverengi kokarcanın insan sağlığına zarar vermediğini ancak tarımsal üretime ciddi kayıplar yaşattığını belirtiyor. Böceğin Asya kökenli olduğu ve 2018’den beri Türkiye’de yayıldığı biliniyor. Hızlı üremesi ve kimyasal direnci, kontrolünü zorlaştırıyor. Yerel halk, daha etkili çözümler ve ilaç desteği bekliyor. Perşembe Ziraat Odası, çiftçilere düzenli ilaçlama ve tuzak kullanımı öneriyor.