Cama çıkan kediler mahalleliyi korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "bir apartmanın 3. katında evcil hayvanlar mahsur kaldı" ihbarı polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler iki sevimli kediyi kurtarmak için harekete geçerken, ev sahiplerinin evde olduğunun belirlenmesi üzerine geri döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayan bir vatandaş, Aydınevler Mahallesi 5509. Sokak'ta ikamet ettiklerini, bitişik apartmanın 3. katında evcil hayvanların mahsur kaldığını ve kurtarılmayı beklediklerini belirterek ihbarda bulundu. 112’ye gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler ihbarı yapan vatandaşla görüşürken, mahsur kaldığı belirtilen iki sevimli kedinin açık pencerede oturdukları ve birbirleriyle oynaştıkları görüldü. Ekipler kedileri bulundukları yerden almak için harekete geçerken, bir taraftan da evde kimse olup olmadığını kontrol etti. Evde olan ev sahiplerinin kedilerin cam kenarında olduğunu bildiklerini belirtmeleri üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.



(Kaynak: İHA)