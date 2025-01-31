Camarda, Monza yolcusu

Kaynak: Haber Merkezi
Camarda, Monza yolcusu

Milan’ın genç yeteneği Francesco Camarda, Monza’ya 18 aylık kiralık olarak gönderilecek. Ancak Milan, istediği takdirde bu anlaşmayı erken sona erdirme hakkına sahip. Monza’nın Serie B’ye düşme riski, Camarda’nın geleceğini belirsiz kılıyor.

AC Milan’ın 16 yaşındaki yıldız adayı Francesco Camarda, daha fazla forma şansı bulması amacıyla Monza’ya 18 aylık kiralık olarak gönderilecek. Ancak Milan, bu transferi erken sonlandırma hakkını elinde tutuyor.

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Milan, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu yeniden şekillendirme sürecine girdi. Kulüp, Feyenoord’un golcüsü Santiago Gimenez ile anlaşmaya çok yakınken, Alvaro Morata’nın da Galatasaray’a kiralanması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından Camarda’nın düzenli forma giyebilmesi için Monza’ya kiralanması kararlaştırıldı.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Milan, Camarda’nın Monza’daki kiralık sürecini 18 ay olarak planlasa da, bu anlaşmayı 2025 yazında sonlandırma hakkına sahip.

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Monza, Serie A’da şu ana kadar kötü bir performans sergiliyor. Ligde 22 hafta sonunda düşme hattının 7 puan gerisinde bulunuyorlar. Eğer sezon sonunda Serie B’ye düşerlerse, Milan Camarda’yı geri çağırarak, oyuncusunun alt ligde forma giymesini önlemek isteyebilir.

Milan’ın Camarda’yı yeni sezonda kadroda tutup tutmayacağı veya farklı bir takıma kiralayıp kiralamayacağı ise Monza’nın sezonu nasıl tamamlayacağına bağlı olacak.

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