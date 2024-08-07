Çamaşır makinenizin ömrünü ikiye katlayan ayar ortaya çıktı. 40 yıllık ustalar açıkladı

Evlerimizde hayatımızı en çok kolaylaştıran cihazlardan biri de çamaşır makineleri olduğu biliniyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte son yıllarda hem kapasite hem de donanım açısından büyük gelişmeler kaydeden bu makineler, genellikle uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandığı bildirildi.

AYDA BİR KEZ BU MODU KULLANIN

Ancak, yaygın olarak yapılan hatalı kullanım, çamaşır makinelerinin ömrünü kısaltabilir.

Yıllarca çamaşır makinelerinin bakım ve onarımıyla uğraşan servis ustaları, makinelerin yıkama performansını ve ömrünü uzatacak bazı ipuçlarını paylaştı.

Siz de ayda bir kez bu yöntemi uygulayarak, çamaşır makinenizin uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Az bilinen bir gerçek ise, yeni nesil çamaşır makinelerinin çoğunda yer alan kendi kendini temizleme modu olduğu vurgulandı.

Eğer çamaşır makinenizi haftada en az 2 kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanız faydalı olacağı ifade edildi.

Ayrıca, sağlıklı bir kullanım için makinenin filtrelerini de ayda bir kez düzenli olarak temizlemenin önemli olduğunun altı çizildi.

TAMBURU FAZLA DOLDURMAYIN

Pek çok üretici, çamaşır makinelerinin kapasitesini satış aşamasında vurgulayarak müşterileri cezbetmeye çalışır. Ancak, çamaşır makinelerini belirtilen kapasitenin tamamını dolduracak şekilde kullanmaktan kaçınmalısınız. Tamburu tamamen doldurmak, makinenizin ömrünü kısaltabilir.

Uzmanlar, tamburun en fazla yüzde 75 oranında doldurulmasını öneriyor. Bu, makinenizin hem performansını artıracak hem de ömrünü uzatacağının altı çizildi.