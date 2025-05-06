Çamaşır makinesi ve toprağa gömülü silah bulundu: 16 kişi gözaltında

Kaynak: İHA
Çamaşır makinesi ve toprağa gömülü silah bulundu: 16 kişi gözaltında

Şanlıurfa’da 14 adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı; çamaşır makinesi, toprağa gömülü bidon ve kayalık alanlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesindeki 14 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet farklı silahlara ait şarjör ve 2 bin 590 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE GİZLEDİLER

Zanlıların silahları çamaşır makinesinin içerisi de dahil olmak üzere toprağa gömülü bidon, kayalık alan ve yatak altlarına gizledikleri görüldü.

Gözaltına alınan şahısların yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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