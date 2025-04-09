Çamaşır suyu lekesini çıkaran teknik! Tek hamlede lekeyi söküp atıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır suyu lekesini çıkaran teknik! Tek hamlede lekeyi söküp atıyor

Bu yöntemle, çamaşır suyu lekelerinden kolayca kurtulabilir ve giysilerinizi ilk günkü haline geri döndürebilirsiniz.

Çamaşır suyu lekeleri, özellikle renkli giysilerde can sıkıcı bir sorundur. Ancak endişelenmeyin, bu lekeleri çıkarmak için etkili bir yöntem mevcut. İşte adım adım uygulayabileceğiniz o mucizevi teknik:

İnternethaber sitesinde yer alan bir içerikte; Çamaşır suyu lekesinden kurtaran yöntemler paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o yöntemler.


1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, sonrasında lekeli bölgeyi silin.

Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı devamlı olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya özen gösterin.

Leke ortadan kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekebilir. Bun işlemi uygulayarak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.

Leke kaybolduğunda, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya güzelce kurutun.

Bu yöntemler işe yaramadıysa bunları deneyebilirsiniz:
Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayın.

Tüm elbisenin rengini çamaşır suyu ile çıkarın.

Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayın.

Eski zamanlardaki gibi yama yapın.

Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayın. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke bu şekilde kapanmış olacaktır.

Evet bu yöntemler sayesinde çamaşır suyu lekesinden kurtulmanız mümkün olacaktır. En inatçı çamaşır suyu lekesini bile kısa sürede çıkarmaktadır.

İlgili Haberler
Araplar akın akın ev alıp yerleşiyor! Karadeniz'in gözdesi olan ilçe
Araplar akın akın ev alıp yerleşiyor! Karadeniz'in gözdesi olan ilçe
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Vizesiz olmasına rağmen çok sayıda yolcu uçağa alınmıyor!
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Solan Çiçekleri Anında Canlandırıyor! Her Evde Bulunuyor Yöntemi İse Çok Basit
Dünyanın en akıllı 3 burcu: Liderler ve zeki insanlar hep onlardan çıkıyor
Dünyanın en akıllı 3 burcu: Liderler ve zeki insanlar hep onlardan çıkıyor
Deprem riski en az olan şehir! Son dönemde herkesin gözdesi oldu
Deprem riski en az olan şehir! Son dönemde herkesin gözdesi oldu
Usta şefler sır gibi saklıyorlardı. Köfteci pamuk gibi yapan 5 yöntem
Usta şefler sır gibi saklıyorlardı. Köfteci pamuk gibi yapan 5 yöntem
Eskiden herkes gitmeye korkardı! Şimdi İstanbul'un gözdesi oldu
Eskiden herkes gitmeye korkardı! Şimdi İstanbul'un gözdesi oldu
Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor
Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor
Çiçek dibine dökülürse ne oluyor? Meğer çöpe atmak büyük hataymış
Çiçek dibine dökülürse ne oluyor? Meğer çöpe atmak büyük hataymış
Salatalığı tap taze tutan yöntem! Çabuk çürüyorsa kesinlikle deneyin
Salatalığı tap taze tutan yöntem! Çabuk çürüyorsa kesinlikle deneyin
Zenginler artık Bağdat caddesine değil İzmir'deki o sokağa akın ediyor
Zenginler artık Bağdat caddesine değil İzmir'deki o sokağa akın ediyor
Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı
Tarlada kilosu 6 lira markette 40 lirayı geçebiliyor! Hasadı başladı
Son Haberler
Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada
Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada
Türkiye'de kaç dolar milyoneri, kaç dolar milyarderi var?
Türkiye'de kaç dolar milyoneri, kaç dolar milyarderi var?
CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!
CHP'nin ilk buluşma yeri belli oldu. Her çarşamba miting!
Hijyen kurallarına uymadı! Hem standı kaldırıldı, hem ceza yedi...
Hijyen kurallarına uymadı! Hem standı kaldırıldı, hem ceza yedi...
CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama!
CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak açıklama!