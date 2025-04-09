Çamaşır suyu lekesini çıkaran teknik! Tek hamlede lekeyi söküp atıyor

Çamaşır suyu lekeleri, özellikle renkli giysilerde can sıkıcı bir sorundur. Ancak endişelenmeyin, bu lekeleri çıkarmak için etkili bir yöntem mevcut. İşte adım adım uygulayabileceğiniz o mucizevi teknik:

İnternethaber sitesinde yer alan bir içerikte; Çamaşır suyu lekesinden kurtaran yöntemler paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o yöntemler.



1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, sonrasında lekeli bölgeyi silin.

Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı devamlı olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya özen gösterin.

Leke ortadan kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlamanız gerekebilir. Bun işlemi uygulayarak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltmış olacaksınız.

Leke kaybolduğunda, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya güzelce kurutun.

Bu yöntemler işe yaramadıysa bunları deneyebilirsiniz:

Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayın.

Tüm elbisenin rengini çamaşır suyu ile çıkarın.

Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayın.

Eski zamanlardaki gibi yama yapın.

Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayın. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke bu şekilde kapanmış olacaktır.

Evet bu yöntemler sayesinde çamaşır suyu lekesinden kurtulmanız mümkün olacaktır. En inatçı çamaşır suyu lekesini bile kısa sürede çıkarmaktadır.