Çamaş'ta tarihi adım

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu'nun Çamaş ilçesinde uzun süredir beklenen TOKİ Toplu Konut Projesi resmen başladı. Taşoluk Mahallesi’nde temelleri atılan proje ile birlikte, ilçede modern, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

124 KONUTLUK YENİ YAŞAM ALANI

İlk etapta 82, devamında 42 konuttan oluşacak proje, toplamda 124 konutla dar gelirli vatandaşlara, gençlere ve emeklilere yeni bir yaşam fırsatı sunacak. Projenin hafriyat çalışmaları başladı ve tüm altyapı, çevre düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 400 günde tamamlanması planlanıyor.

“ÇAMAŞ'A BU PROJE, UMUT VE GELECEK DEMEK”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, şunları söyledi:

“Çamaş’ta yıllardır özlemini duyduğumuz bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda yaşaması için uzun süredir takip ettiğimiz TOKİ projemiz nihayet sahada hayata geçti. Bu proje sadece konut değil; umut, huzur ve gelecek demek.”

TEŞEKKÜR VE TAKİP VURGUSU

Başkan Çıtır, projenin gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şunları ekledi:

“Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, TOKİ Başkanlığımıza, emeği geçen tüm bakanlık ve kurum temsilcilerimize, ayrıca bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Çamaş’ımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Çıtır ayrıca, Çamaş Belediyesi’nin projenin her aşamasında süreci yakından takip edeceğini ve vatandaşların düzenli bilgilendirme çalışmalarıyla gelişmelerden haberdar edileceğini belirtti.