Cambridge Sözlüğü, günümüzün ruhunu en iyi yansıtan kelime olarak “parasosyal”i belirledi ve bunu “bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan” şeklinde tanımladı.

Terim ilk kez 1956’da, Chicago Üniversitesi sosyologlarının televizyon izleyicilerinin ekrandaki karakterlerle aile ve arkadaş ilişkilerini taklit eden, fakat tamamen tek yönlü ilişkiler kurduğunu gözlemlemesiyle literatüre girmişti.

Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ile yapay zekânın bu akademik terimi ana akıma taşıdığını söyleyerek şöyle dedi: “‘Parasosyal’, 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor.” Sözlük verilerine göre “parasosyal” aramaları son dönemde patlama yaptı.

Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall, parasosyal ilişkilerin “hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrimiçi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını” belirtti. Schnall, insanların geleneksel medyaya güveninin azalmasıyla influencerlara yöneldiğini ve bunun bazen “sağlıksız ve yoğun ilişkilere” dönüşebileceğini ekledi.

Özellikle Z kuşağı, ChatGPT gibi yapay zekâ sohbet robotlarını “arkadaş”, onay kaynağı ya da terapi/sırdaş yerine koyarak parasosyal trendin en yeni ve çarpıcı yüzünü oluşturuyor.

Sözlük bu yıl ayrıca “slop” (sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zekâ görseli/videoları) ve “memeify” (bir görüntüyü hızla viral meme’e dönüştürme eylemi) gibi yeni yapay zekâ kaynaklı kelimeleri de ekledi.