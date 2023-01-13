Sevilen dizi Camdaki Kız’da sular durulmuyor. Son bölümde Feride’nin ölümü Nalan’da şok etkisi yaratırken Hayri ile de arası bozuluyor. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 65. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız’ın son bölümünde Feride’nin ölümü herkesi yıktı. Nalan’a bu konuda en büyük destek ise Muzo’dan geldi.

Feride’nin cenaze namazında olanlar oldu. Nalan annesini kaybetmenin acısıyla yanarken, Hayri bir yandan onunla konuşmaya çalışıyordu. Sedat Hayri’yi görünce sinirlerine hakim olamadı.

Sedat, bu zor gününde Nalan’ın yanında olması gerekirken, kendine asistan bulma bahanesiyle eğlenmeye çıktı. Eve sarhoş dönen Sedat, Hayri’yi konakta yakaladı. Peki, Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?