13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız’ın son bölümünde Hayri ile Nalan’ın arasındaki ipler geriliyor. Camdaki Kız izleyicisi 65. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:03
Takip Et

Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Sevilen dizi Camdaki Kız’da sular durulmuyor. Son bölümde Feride’nin ölümü Nalan’da şok etkisi yaratırken Hayri ile de arası bozuluyor. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 65. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız’ın son bölümünde Feride’nin ölümü herkesi yıktı. Nalan’a bu konuda en büyük destek ise Muzo’dan geldi.

Feride’nin cenaze namazında olanlar oldu. Nalan annesini kaybetmenin acısıyla yanarken, Hayri bir yandan onunla konuşmaya çalışıyordu. Sedat Hayri’yi görünce sinirlerine hakim olamadı.

Sedat, bu zor gününde Nalan’ın yanında olması gerekirken, kendine asistan bulma bahanesiyle eğlenmeye çıktı. Eve sarhoş dönen Sedat, Hayri’yi konakta yakaladı. Peki, Camdaki Kız 65. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

CAMDAKİ KIZ 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.