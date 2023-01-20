Sevilen dizi Camdaki Kız’da sular durulmuyor. Camdaki Kız’ın son bölümünde Nalan, Feride'nin ölümünden sonra hayatını değiştirmeye karar verirken Hayri engel olmaya çalışır. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 66. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Camdaki Kız’ın son bölümünde Feride’nin ölümünün ardından Nalan hayatını değiştirmeye karar verir fakat Hayri engel olmaya çalışır.

Nalan Hayri’den kurtulmaya çalışır fakat Hayri peşini bırakmayacaktır. Peki, Camdaki Kız’ın yeni bölümünde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?