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Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız’ın 67. bölümünde Nalan’ın evi terk etmesinin ardından Nalan, Muzo ve Selen Sedat'ı bir otel odasında bir kadınla beraber olurken yakalar. Camdaki Kız izleyicisi 67. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:04
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Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
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Sevilen dizi Camdaki Kız’da sular durulmuyor. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 67. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Camdaki Kız’ın son bölümünde; annesini kaybeden Nalan, zorluklar karşısında güçlü durmaya çalışırken yorulduğunu fark eder. Ayrıca Hayri ile yaşadıkları da onun kafasını karıştırır.

Sedat, Nalan'ın bir işler karıştırdığından şüphelenir ve takip eder. Muzo, Nalan hakkında konuşmak için Hayri'nin evine gider.

Gülcihan, aynı yerde eğlenen Selin ve Emir'e müdahale etmeye kararlıdır. Metin, Nalan'a ulaşmak için elinden geleni yapar. Peki, Camdaki Kız’ın yeni bölümünde neler olacak?

CAMDAKİ KIZ 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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