Camdaki Kız izleyicisi 76. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan'ın Hayri'nin evinden çıkması hem Muzo'yu hem de Billur'u hayal kırıklığına uğratır. Hayri ve Türkan ise boşanma eşiğine gelir.

Gülcihan'ın hastanede olduğunu öğrenen Nalan, hastaneye koşar. Hayri ise Nalan'ı yalnız bırakmak istemez.

Sedat ise Nalan'ın peşinde olan birisinden şüphelenir. Rafet ise Gülcihan'ın sağlık durumundan oldukça endişelidir.

Nalan ise Hayri'nin boşanma haberini alır. Ancak Nalan'dan bir umut bekleyen kişi sadece Hayri değildir.

CAMDAKİ KIZ 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 76. yeni bölümüyle 27 Nisan Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.