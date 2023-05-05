Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 78. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız izleyicisi 78. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sedat, Nalan'ın evine gelmişken konakta da beklenmedik bi gelişme yaşanır. Sedat aniden konağa döner.

Nalan ve Hayri tarafında da bazı gelişmeler yaşanır. Türkan, kızlarıyla birlikte Nalan'ın yanına gelir. Koca yürekli Nalan ise onları reddedemez.

Nalan, Türkan'ın şefkatinden etkilenir. Türkan'a okuma yazma öğretmeye karar verir.

Metin ise Nalan'a babası olduğunu itiraf etmiştir. Ancak bu durum Nalan'ın Metin'den uzaklaşmasına sebep olur.

Muzo ise Nalan'ın Hayri ile birlikte olduğunu Sedat'a itiraf etmek zorunda kalır. Sedat ise kimsenin beklemediği bir tepki verecektir.

CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 78. yeni bölümüyle 11 Mayıs Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

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