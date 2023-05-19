Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 80. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız izleyicisi 80. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayri yine bir yolunu bulur ve Nalan'ı bir bahane uydurarak inandırmayı başarır.

Sedat, Berrin'le karşılaşır. Billur ise Nalan'ın iyi olduğunu görmek ister.

Nalan ve Türkan ise kebapçıya gelince işler karışır. Laz Kızı ise, Hayri'yi bırakmaya hiç de niyetli değildir.

CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 80. yeni bölümüyle 25 Mayıs Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

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