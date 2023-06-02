Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Burcu Biricik gibi başarılı oyuncular paylaştığı Camdaki Kız dizisinin 81. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Camdaki Kız izleyicisi 81. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayri, Nalan ve Türkan'ın kebapçıya geldiğini öğrendiğinde durumu kurtarmak için yanlarına gider.

Bir yandan da Sedat ise Nalan'ı unutamadığını itiraf eder. Sedat'ın Nalan'ı unutamadığını öğrenen bir diğer kişi de Cavit olur.

Laz Kızı ise Hayri'den tek bir şey ister: Nalan'a ilişkilerini söylemesi.

Hayri, bölümün sonunda Nalan'a başka birisine aşık olduğunu söyler. Laz Kızı da Türkan'ı ziyaret eder ve onu Hayri'yi bırakması için tehdit eder.

CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 81. yeni bölümüyle 8 Haziran Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.

647901d1933ccb0c446909be.jpg

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Son Haberler
Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır? TDK milletvekili birleşik mi ayrı mı yazılır? Keşfet
Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır? TDK milletvekili birleşik mi ayrı mı yazılır?
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki. Partimizin iç işlerine burnunu sokuyor sen kimsin? Siyaset
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki. Partimizin iç işlerine burnunu sokuyor sen kimsin?
Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı Güncel
Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı Spor
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: Tam 19 ton Güncel
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: Tam 19 ton
Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret Spor
Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret
İnmeye sebep olan en önemli nedene mucize çözüm Sağlık
İnmeye sebep olan en önemli nedene mucize çözüm