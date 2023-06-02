Camdaki Kız izleyicisi 81. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayri, Nalan ve Türkan'ın kebapçıya geldiğini öğrendiğinde durumu kurtarmak için yanlarına gider.

Bir yandan da Sedat ise Nalan'ı unutamadığını itiraf eder. Sedat'ın Nalan'ı unutamadığını öğrenen bir diğer kişi de Cavit olur.

Laz Kızı ise Hayri'den tek bir şey ister: Nalan'a ilişkilerini söylemesi.

Hayri, bölümün sonunda Nalan'a başka birisine aşık olduğunu söyler. Laz Kızı da Türkan'ı ziyaret eder ve onu Hayri'yi bırakması için tehdit eder.

CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Camdaki Kız 81. yeni bölümüyle 8 Haziran Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak.