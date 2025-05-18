Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu Kanal D Haber spikeri Merve Dinçkol’un düğün tarihi belli oldu!

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol, yaz sonunda evlenecek. Şerifoğlu, önceki gün Nişantaşı’nda damatlık bakarken görüntülendi.

Smokin seçimi konusunda kararsız olduğunu belirtti: “Tarih henüz net değil ama şimdiden seçenekleri inceliyorum. Yaz sonunda düğün planlıyoruz. Kır düğünü hayalimiz. Sabahtan beri beyaz damatlık düşünüyorum, belki siyah olur. Zaten siyah-beyaz benim tarzım.”

Şerifoğlu, balayı için Amerika veya Türkiye’yi düşündüklerini söyledi. Rizeli olduğunu vurgulayan oyuncu, geleneklere bağlı kalarak davul-zurna ile kız evine gideceğini ekledi:

“Kızı evinden alacağım. Rize’de doğdum, büyüdüm; geleneklerimi yaşatacağım. Gerekli her adımı atacağız.”

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ünlü spikerle evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan hediyesi dikkat çekti

Şerifoğlu, nişanlısı Merve Dinçkol’a bir milyon liralık yüzük aldığı iddialarına ise “Buna girmeyelim. Maddiyat değil, maneviyat önemli.” yanıtını verdi.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumludur. O Ses Türkiye’de “Gidene” şarkısıyla dikkat çekti. Kırmızı Oda’daki Can rolüyle hayran kitlesini genişleten Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu’da Tekstil Mühendisliği mezunudur.

Ajda Pekkan’ın vokalliğini yaptı. İlk single’ı “Gidene”nin klibi YouTube’da bir milyon izlenmeye ulaştı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU DİZİLERİ

Yıl | Adı | Rol | Notlar | Kanal

2013 | O Ses Türkiye | Kendisi | Yarışmacı | Star TV

2020-2021 | Kırmızı Oda | Can | Konuk oyuncu | TV8

2021 | Camdaki Kız | Sedat Koroğlu | Başrol oyuncusu | Kanal D

MERVE DİNÇKOL KİMDİR?

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu olan Dinçkol, Beinsport’ta staj yaptı. Başkent İletişim’de sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı.

Kariyerine Ulusal Kanal’da editör ve muhabir olarak başladı, ardından sunuculuk yaptı. Bugün TV’de çalıştı, Milliyet’te Öykü Cengiz ile program sundu. Şu anda Kanal D’de Hafta Sonu Haberleri’ni sunuyor.