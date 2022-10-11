Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza yaptı. Yaralılar şikayetçi oldu

Issız Adam ve Romantik Komedi filmleriyle hafızlara kazınan ve Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Cemal Hünal, dün talihsiz bir kaza yaptı. Ünlü oyuncu otomobiliyle motosikletli sürücüye çarptı.

"ARACI SON ANDA FARK ETTİM"

Habertürk'te yer alan habere göre, motosikletin sürücüsü verdiği ifadede "Kendi idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Akmerkez istikametine doğru seyir halinde olan Cemal Ünal idaresindeki araç birdenbire sola doğru Taşlıçay sokağına doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Plakalı araçsol ön farından vurdum kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük" dedi.

"UZLAŞMAK İSTİYORUM"

Baltalimanı Kemik Hastanesine götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi. Sürücü arkadaşının yakın zamanda ameliyat olacağını ifade etti. Motosiklet sürücüsü oyuncu Cemal Hünal'dan şikayetçi olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.

