Çameli’nde Nurcan Altınok’tan müzik ziyafeti!

9. Çameli Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali'nin 4. günü Nurcan Altınok konseriyle coşkulu anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. Nurcan Altınok ve Anadolu Orkestrası, sahnede sundukları müzik ziyafetiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin dördüncü gecesi, renkli görüntülere ve yüksek tempolu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Konserin ardından Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Nurcan Altınok ve Anadolu Orkestrası'na teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Arslan, festivale gösterilen yoğun ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gece boyunca eğlencenin ve birlikteliğin ön planda olduğu festivalde katılımcılar keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Konsere Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.