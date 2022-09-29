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Camı açık unutulan araçtan içi para dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı

Bursa'da park halinde camı açık unutulan otomobilden içi para dolu çantayı çalan şüpheli, yüzlerce güvenlik kamerasının kayıtları izlenerek yakalanmasının ardından tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:28
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Camı açık unutulan araçtan içi para dolu çantayı çalan şüpheli tutuklandı

Camı açık unutulan araçtan içi para dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı
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İş insanı V.A, 18 Eylül'de Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde camını açık unuttuğu otomobilini yol kenarına bırakarak uzaklaştı.

Yol kenarından geçen M.Y, araçta içinde 700 bin lira, 22 bin dolar, 3 bin avro ve bazı bankalar tarafından verilen çek koçanları bulunan çantayı çalıp hızla ayrıldı.

Otomobilinin yanına gelen V.A, çantasını yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu.

Faili yakalamak için harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, çantayı çalarak uzaklaşan zanlının M.Y. olduğunu, bu kişinin çantayla alt geçitten çıktıktan sonra taksi durağına giderek taksiye bindiğini ve bir apart daireye gittiğini belirledi.

Şüpheli, kaldığı aparta yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çanta ve içindeki paralar ile diğer eşyalar ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.Y'nin elinde para dolu çantayla altgeçitten çıkması, taksiye binmesi ve aparta giderek odasına girmesi yer alıyor. (AA)

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