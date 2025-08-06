Cami akşam ezanı öncesi alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düzce’de akşam ezanı öncesi bir camide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı cami kullanılamaz hale geldi.

Düzce’de akşam ezanı öncesi bir camide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Alevlerin sardığı cami kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde bulunan camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Bu esnada bölgede bulunan dere yatağı ıslah çalışmasındaki ekipler de tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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