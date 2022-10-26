26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cami avlusuna kendi mezarını yaptırdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Ateş Camii, camiye ismini veren hayırsever, eşi ve oğlu tarafından yaptırıldı

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:28
Takip Et

Cami avlusuna kendi mezarını yaptırdı. Gözü gibi bakıyor

Cami avlusuna kendi mezarını yaptırdı
+
Aa
-

Vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş’in mezarları vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne ve babasının ardından Naci Ateş, caminin tüm eksikliklerini gidermeye devam etti. 60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç ay önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı. Zaman zaman camiye gelen Ateş, mezarının üzerine çiçekler dikip gözü gibi bakıyor. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Alkole yine zam geldi
4
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.