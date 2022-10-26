Cami avlusuna kendi mezarını yaptırdı

Vefat eden Hacı İbrahim Ateş ve eşi Hacı Seher Ateş’in mezarları vasiyetleri üzerine cami avlusuna yapıldı. Anne ve babasının ardından Naci Ateş, caminin tüm eksikliklerini gidermeye devam etti. 60 yaşındaki Hacı Naci Ateş, birkaç ay önce anne ve babasının yan tarafına daha hayattayken kendi ismine bir mezar yaptırdı. Zaman zaman camiye gelen Ateş, mezarının üzerine çiçekler dikip gözü gibi bakıyor. (İHA)