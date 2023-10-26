Cami kundakçısı tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bir camiyi yakan, iki camiyi de yakmaya teşebbüs eden İ.Ç, jandarma tarafından Sürmeli Mahallesi'nde elinde benzin dolu şişelerle birlikte yakalandı. Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Buradan Bafra Adliyesine sevk edilen İ.Ç., nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ ESKİ KATİP ÇIKTI

Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen şahsın eski adliye katibi olduğu, malulen emekli olduktan sonra FETÖ'den soruşturma geçirdiği öğrenildi. 2017-2018 yıllarında Ordu Ünye Adliyesinde çalışırken Erzurum Adliyesine tayini çıkan ve burada malulen emekli olduktan sonra FETÖ soruşturması geçiren İ.Ç., adliye çıkışında, “Hakikatin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Camilerin zararı şahsım tarafından karşılanacaktır” dedi.