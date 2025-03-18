Cami lojmanı yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA
Cami lojmanı yangında kullanılmaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta cami lojmanında yangın çıktı. Çıkan yangında lojman kullanılmaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cami lojmanı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Canbaz Mahallesi’ndeki Kızıloluk Camisi’nin lojmanında çıktı.

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Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

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Yangın sırasında cami imamı Enes Türkmenoğlu’nun iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin olmadığı belirtildi.

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