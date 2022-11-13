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Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı

Antalya’da cuma günü inşaatı devam eden cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, dün aynı saatte üst geçide çıkarak çalıştığı işyerinden parasını alamadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:37
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Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı

Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
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Olay, cumartesi günü 16.30’da Aksu ilçesinde meydana geldi. Bir gün önce cami minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan Erkan Can adlı şahıs, çalıştığı iş yerinden kendisine söz verildiği halde parasının ödenmemesi üzerine Alanya- Antalya karayolunda akan trafiğe aldırmadan üst geçitte intihar girişiminde bulundu.

Üst geçide çıkan şahıs, tramvay hattının tellerine çıkarak vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

Her türlü önlemin alındığı karayolu üzerinde intihar girişiminde bulunan şahsa, bir iş insanının devreye girmesi ve istediği parayı temin etmesi sonucu, emniyet güçleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.(AA)

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