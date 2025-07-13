Cami müezzini bıçaklandı

Kaynak: İHA

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir apartı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı.

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanan bir şahıs tarafından bacağından bıçaklandı.

O anlar güvenik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Mersin'de Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı.

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir aparatı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırgan cami cemaati tarafından etkisiz hale getirildi.

Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir aparatı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

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