Cami önünde dileniyordu! 2 saatte topladığı para şoke etti

Kaynak: DHA
Cami önünde dileniyordu! 2 saatte topladığı para şoke etti

Bolu'da cami önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 TL çıktı.

Bolu'da cami önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalanan kadının üzerinden bin 554 TL çıktı. Kadının bu parayı 2 saatte topladığı öğrenildi.

dilenmeee.webpBolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde cami önünde dilencilik yapan kadın, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Kadının üzerinden bin 554 TL çıktı. El konulan parayı 2 saatte dilenerek topladığı öğrenilen kadına, Zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 TL idari para cezası kesildi.

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