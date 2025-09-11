Cami şadırvanında silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya'da iki grup arasında cami şadırvanında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

