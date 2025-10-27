YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Vezirhan Beldesinde bulunan Yeni caminin tuvaletine kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Zarar gören tuvaletlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak çileden çıktı.

Başkan Ocak paylaştığı fotoğraflar ile birlikte “Yeni cami WC. Yazıklar olsun, Allah belanızı versin” ifadelerini paylaştı.

Olay ile ilgili Emniyet birimlerince soruşturma başlatılırken, cami çevresindeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ve olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.