Camide görevliyi döverek hastanelik eden boksör adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre saldırı 22 Ocak 18.45 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. Cami görevlisi Osman Amaç, içeride biri olup olmadığını kontrol için tuvalet kapısını tekmelediği belirtilen boksör Yavuz Özden'in uyardı. Ardından da namaz için camiye girdi.

Namaz bitiminde tekrar yanına gelen boksörün saldırısına uğrayan cami görevlisi uzun süre dövüldü. Çevredekiler olan biteni izlerken bir kaç kişinin çabası da yetersiz kaldı. Ayakkabı çekeceği ile karlışık vermeye çalışan görevli yaralandı. Hastaneye kaldırılan Osman Amaç, çenesinden operasyon geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yaptı. 22 Ocak'ta meydana gelen saldırıyla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan emniyet açıklamasında "Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir camide O.A. isimli temizlik personelinin iş yaptığı esnada, tuvalet kapsını tekmeleyen şüpheli şahsı uyardığı, bu sebepten dolayı aralarında büyüyen tartışma neticesinde darp edildiği belirlenmesi üzerine şüpheli şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “kasten yaralama” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerini ardından 04.02.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.