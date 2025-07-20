Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’de camide namaz kılarken komşusu Şevket Tanrıkulu’nu bıçaklayarak öldüren Y.S’nin kamera görüntülere ortaya çıktı. Şüpheli polise teslim oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde meydana geldi. Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Yasin Ş. yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Şevki Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Ş. ise polise teslim oldu. Polis ekipleri caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yasin Ş.'nin namaz kılan Şevki Tanrıkulu'na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.'nin bir süre sonra Tanrıkulu'na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Camide kan donduran cinayet! Komşusunu namazda bıçakladı

Son Haberler
İsrail'in vahşeti sürüyor! Yardım girişi kısıtlandı, 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in vahşeti sürüyor! Yardım girişi kısıtlandı, 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf: Sinema sektöründe skandal iddia!
Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf!
Balkon korkuluklarında düştü! 2 yaşındaki ölümden döndü
Balkon korkuluklarında düştü! 2 yaşındaki ölümden döndü
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor!
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor!
Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu
Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu