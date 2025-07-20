Camide korkunç cinayet! Namaz kılarken defalarca kez bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı esnada meydana geldi. 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu, namaz kıldığı sırada 32 yaşındaki Y.Ş. tarafından defalarca kez bıçaklandı.
Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.Ş, polise teslim oldu.
Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.