Camide korkunç cinayet! Namaz kılarken defalarca kez bıçakladı

Kaynak: AA
Camide korkunç cinayet! Namaz kılarken defalarca kez bıçakladı

Kayseri Melikgazi’de bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği şüpheli tarafından camide namaz kılarken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi namazını kıldığı esnada meydana geldi. 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu, namaz kıldığı sırada 32 yaşındaki Y.Ş. tarafından defalarca kez bıçaklandı.

Cemaatin ihbarıyla camiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tanrıkulu'nun camiye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Tanrıkulu'nun cesedi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Y.Ş, polise teslim oldu.

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenildi.

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