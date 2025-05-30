'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

Tekirdağ'da minibüs şoförü C.D., kendisini camide aracını yıkamaması yönünde uyaran mahalle muhtarı Mustafa Kemal Dönmez'i bıçakla yaraladı.

Tekirdağ Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip tarafları ayırdı.

C.D. kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez'i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

'Camide minibüs yıkama' diye uyarmıştı! Muhtarı kanlar içinde bıraktı

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